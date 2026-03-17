Повышение энергоэффективности принесло ММК 845 млн рублей

Совершенствование системы энергоменеджмента и повышение энергоэффективности производственных процессов на Магнитогорском металлургическом комбинате в 2025 году принесли 845 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Одним из основных инструментов является снижение стоимости покупной электроэнергии. На предприятиях группы ММК регулируют объемы выработки энергии собственными станциями, ремонтируют оборудование в часы с минимальной стоимостью электричества и снижают потребляемую мощность в часы с максимальной стоимостью. В 2025 году эти меры дали экономический эффект в объеме 302 млн руб. Организация также модернизировала системы освещения цехов управления главного энергетика и технологических цехов, оснащала частотно-регулируемыми приводами питательные насосы котлов ТЭЦ. Это принесло 295,2 млн руб. Еще 200 млн руб. удалось получить через программу по снижению расхода энергоресурсов, включая воду и топливо, на предприятиях. Кроме того, в прошлом году сотрудники компании подали 800 энергоэффективных идей, почти 500 внедрили. Эффект от их реализации превышает 170 млн руб.