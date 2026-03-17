Красноярский край вошел в тройку регионов по числу опасных загрязнений воздуха

По итогам 2025 года Красноярский край стал третьим регионом страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев высокого и экстремального загрязнения воздуха. Всего в регионе произошло 54 инцидента, в том числе 53 в Норильске и один в Красноярске, сообщает пресс-служба Finexpertiza со ссылкой на данные Росгидромета.

Иркутская область заняла седьмое место в списке: в регионе произошло 14 случаев загрязнения воздуха. Кузбасс — восьмое (пять инцидентов).

Всего в России в прошлом году зарегистрировано 336 случаев высокого загрязнения воздуха, что на 97 инцидентов или 41% больше по сравнению с 2024 годом. Показатель 2025 года стал максимальным за последние четыре года, говорится в отчете.

Около 90% всех случаев пришлось на пять регионов: Самарскую область (120 инцидентов), Оренбургскую область (70), Красноярский край (54), Архангельскую область (26) и Забайкальский край (24).

Наибольшую долю выявленных инцидентов составляют выбросы сероводорода - 233 случая (69% от общего числа). На втором месте по частоте загрязнений находится диоксид серы — 49 случаев (15%). Третью позицию занимает бензапирен — 48 случаев (14%).

Лолита Белова