Средства на реконструкцию гостиного двора в Кунгуре перенесли на 2027-2028 годы

Министерством финансов Пермского края предложено перераспределить в 2026 году средства на сумму 355 млн руб. в части строительства региональных объектов культуры. «В связи с переносом сроков выполнения работ по реконструкции Гостиного двора в Кунгуре и культурно-рекреационного пространства на Заводе Шпагина в бюджете предусмотрены изменения. Так, в 2027 году в том числе на эти цели предлагается дополнительно направить 89 млн руб., в 2028-м — 265 млн руб.», — сообщила на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры глава минфина Прикамья Екатерина Тхор.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что начать реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» на Соборной площади в Кунгуре планируется в 2026 году. В 2025-м Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию. В минстрое региона подтвердили, что работы стартуют в этом году после окончания процедуры выбора подрядчика.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

О планах восстановления этого памятника архитектуры стало известно еще несколько лет назад. В 2018 году была обнародована концепция восстановления «Гостиного двора». Тогда планировалось, что в здании создадут торговые ряды, сувенирные лавки, зоны общепита. «Якорем» «Гостиного двора» станет многофункциональный центр для оформления документов. В планах также было создание универсального помещения под кинотеатр и конгресс-зал.