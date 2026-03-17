Госсовет Удмуртии принял закон о пробации заключенных

Депутаты Государственного Совета Удмуртии приняли новый закон «О регулировании некоторых вопросов в сфере пробации» на сессии 17 марта. Закон направлен на помощь людям, освободившимся из мест лишения свободы, и на их успешную социализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Документ создает единую систему взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и общественными организациями, что позволит комплексно оказывать помощь осужденным. На региональном уровне установлены полномочия органов государственной власти в сфере пробации и обеспечено нормативное правовое регулирование»,— говорится в сообщении.

Закон также поддерживает деятельность автономной некоммерческой организации «Перспектива», которая помогает бывшим заключенным вернуться к полноценной жизни.

Анастасия Лопатина