В Таганроге на развитие спорта направили 185,5 млн рублей в 2025 году

В Таганроге за 2025 год на развитие спорта направили 185,5 млн руб., а местные атлеты завоевали более 7,7 тыс. медалей вместо запланированных 2,2 тыс. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Чиновник отметила, что средства направили на модернизацию инфраструктуры, проведение соревнований и поддержку спортсменов. Все девять ключевых показателей программы выполнены, часть из них — с превышением.

Главным достижением стал рост числа жителей, систематически занимающихся спортом. Количество медалей, завоеванных на областных, всероссийских и международных турнирах, превысило план в 3,5 раза. В Таганроге сейчас работают три муниципальные спортивные школы с 30 отделениями по 27 видам спорта, где тренируются более 4 тыс. человек. Дополнительно действуют две областные школы олимпийского резерва с 17 отделениями и 2 тыс. спортсменами.

За 2025 года в Таганроге провели 887 массовых спортивных мероприятий с участием более 24 тыс. человек. В системе ГТО зарегистрировались 38 тыс. таганрожецев, что составляет 17,4% населения города от шести лет, что является одним из лучших показателей в регионе.

В 2026 году планируется построить спортивную площадку на улице Циолковского и оснастить площадку на улице Калинина.

