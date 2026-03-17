В Перми назначено 4 млн рублей штрафов управляющим компаниям за неуборку снега

В Перми управляющим компаниям назначены штрафы на сумму около 4 млн руб. за неуборку снега и наледи с придомовых территорий и крыш домов. Об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил и.о. начальника краевой инспекции госжилнадзора Олег Украинский. По его словам, с 20 марта по 8 апреля будут рассмотрены постановления о штрафах в отношении всех управляющих компаний, нарушивших порядок уборки снега в городе. «В пределах минувшей недели уже назначены штрафы на сумму 1,25 млн руб.», — заявил господин Украинский.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Руководитель ИГЖН добавил также, что за март выдано более 300 предостережений управляющим компаниям за то, что они несвоевременно дают ответы на поступающие жалобы на содержание домов.