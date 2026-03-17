Пенсионерка из Чувашии отдала мошенникам слитки золота

В Чувашии 62-летняя жительница Алатыря стала жертвой мошенников, передав им золотые слитки, монеты и деньги на общую сумму 4,5 млн руб. Об этом сообщает МВД по республике.

Злоумышленники позвонили от имени сотрудника Пенсионного фонда, затем — представителей «Госуслуг», Центробанка и ФСБ. Потерпевшую убедили, что ее счета якобы используются для финансирования ВСУ и ей грозит уголовная ответственность.

Под давлением аферистов пенсионерка поехала в Чебоксары, приобрела золотые слитки и монеты, после чего передала их курьеру на автовокзале. Позже она также отдала 1,3 млн руб. наличными.

Анна Кайдалова