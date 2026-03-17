В Оренбуржье суд рассмотрит дело о попытке незаконного вывоза черной икры за пределы РФ

В суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался вывезти черную икру за границу. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами – членами Евразийского экономического союза дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов).

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый приобрел на рынке в Москве 10 кг черной икры. Он намеревался ее продать за пределами России по более высокой цене. У мужчины не было каких-либо документов, подтверждающих законность происхождения и безопасность указанной продукции. Приобретенную икру фигурант загрузил в пассажирский автобус, которым он управлял. Во время прохождения пограничного контроля водителя задержали, икру изъяли.

На автобус стоимостью порядка 8 млн руб. наложен арест.

Руфия Кутляева