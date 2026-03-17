В Самарской области поймали изготовителя взрывчатых веществ

Житель Самарской области Артем Мозгунов признан виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и переделке или ремонте взрывных устройств (по ч.1 ст.223.1 УК РФ). Приговор вынес Волжский районный суд.

Преступник получил четыре года и один месяц условного лишения свободы. Решение суда вступило в силу.

Действия Артема Мозгунова пресекли сотрудники регионального УФСБ. Силовики выяснили, что с декабря 2023 по апрель 2025 года подсудимый незаконно приобрел химические реагенты для производства взрывчатых веществ.

Для этого фигурант дела организовал в хозяйственной постройке на участке у жилого дома незаконное производство взрывчатых веществ. Кроме того, он незаконно хранил боеприпасы.

Георгий Портнов