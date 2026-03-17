Новый оператор по расселению аварийного фонда в Прикамье построит 22 тыс.кв.м. жилья

Оператор программы переселения из аварийного жилья в Пермском — ООО «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края» построит 22 тыс. кв. м. жилья Новые дома возведут Верещагино, Губахе, Кунгуре, Лысьве и Чусовом. Об этом сообщил глава краевого минстроя Артем Габдрахманов на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», деятельность оператора будет курировать региональный минстрой. Средства на строительство будут привлекать в том числе с помощью механизма КРТ.

Информация о намерении создать такую компанию ранее была опубликована в проекте изменения регионального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно документу, предлагается внести в уставный капитал компании 250 млн руб. Вновь созданная компания будет «осуществлять функции застройщика, технического заказчика по строительству многоквартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Пермского края для обеспечения реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, а также предоставления жилых помещений в рамках реализации иных программ». Источником покрытия дополнительных расходов станут поступления от договоров КРТ.

