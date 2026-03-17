Штраф для владельцев киосков с нарушениями в Удмуртии вырастет в несколько раз

Госсовет Удмуртии повысил размер штрафов за размещение ларьков и киосков с нарушениями требований правил благоустройства муниципалитетов. Такое решение депутаты республиканского парламента приняли на сессии сегодня, 17 марта.

В частности, за нарушение требований к удаленности нестационарных торговых объектов (НТО), их внешнему виду или сочетанию с другими элементами благоустройства для граждан минимальный размер штрафа вырос с 1,5 до 3 тыс. руб. при верхняя планка в 4 тыс. руб. Для должностных лиц и ИП сумма увеличилась в несколько раз — с 7-15 до 20-30 тыс. руб. Для юрлиц нижнюю планку подняли с 20 до 40 тыс. руб. при верхней в 60 тыс. руб.

Были изменены и другие статьи республиканского закона об административных правонарушениях. Так, за перевозку грузов без принятие мер, направленных на предотвращение загрязнение территории, штраф составит для граждан от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 20 до 60 тыс. руб.

За размещение транспорта на озелененных территориях, детских и мусорных площадках, пешеходных дорожках для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 15 до 25 тыс. руб.

Кроме того, с 7 до 3 суток сократили срок наступления административной ответственность за оставление транспорта во дворах и прилегающих территориях, если это мешает механизированной уборке от снега и льда в осенне-зимний период.