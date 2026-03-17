ЖК “Красное яблоко” от ПЗСП признан лучшим жилым комплексом Пермского края*

Проект стал победителем самой масштабной премии ТОП ЖК – 2026 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, доступное жильё».

В рамках Российской строительной недели 2026 состоялось награждение победителей градостроительного конкурса ТОП ЖК–2026. “Красное яблоко” в этом году занял первое место в номинации «лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае». Конкурс проходит уже седьмой год подряд и определяет лучшие новостройки как на федеральном уровне, так и в регионах России. Проекты оцениваются по 133 параметрам — от архитектуры и благоустройства до инфраструктуры и инженерных решений. Всего за победу в этой категории вместе с «Красным яблоком» боролись 9 жилых объектов из Перми.

Это прямое доказательство того, что проект ПЗСП был отмечен экспертами федерального уровня и обладает высокими потребительскими качествами для жителей. Жилой комплекс уже становился призёром премии «ТОП ЖК». В 2025 году он занял третье место в аналогичной номинации.

“Красное Яблоко” – проект масштабного редевелопмента бывше промышленной территории. ПЗСП в локации создаёт современную среду, которая отвечает стандартам и нормам комплексного развития территорий в России.

“Мы гордимся, что «Красное яблоко» стал лучшим домом в Пермском крае. Для нас это не просто награда — это признание того, что ПЗСП движется в правильном направлении, создавая современное благоустроенное пространство с заботой о наших жителях и всех, кто проживает в Свердловском районе”, — сообщил Кирилл Николаев, коммерческий директор АО “ПЗСП”.

При строительстве компания применяет ряд собственных технологий и решений, которые позволяют жителям экономить на коммунальных платежах и контролировать свои расходы, а элементы “умного дома” позволят чувствовать себя в безопасности и контролировать доступ в дом 24/7 через мобильное приложение.

Строительство первого этапа жилого комплекса “Красное Яблоко” завершилось в начале этого года, сейчас продолжается возведение новых корпусов, формирование современного благоустройства, коммерческой инфраструктуры и комфортной среды для жизни. Получить подробную информацию о жилом комплексе и доступных квартирах можно в отделах продаж ПЗСП на Петропавловской, 52 и Докучаева, 31, а также по телефону: +7 (342) 292-15-47.

Реклама: АО "ПЗСП" Застройщик: ООО "Спецстрой Яблочкова, 26". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

