Волгоград усиливает речное сообщение с островами

В связи с увеличением пассажиропотока на внутрирегиональном маршруте «Волгоград — Культбаза» перевозчик ООО «Пассажирский порт "Волгоград"» расширяет сетку движения. Количество рейсов на данном направлении с 18 марта увеличивается вдвое — с 16 до 34 в неделю, сообщили в администрация Волгограда.

Фото: Администрация Волгограда

Частота отправлений вырастет по средам, пятницам и воскресеньям: вместо четырех рейсов в сутки теплоходы будут совершать восемь. Наибольшая интенсивность движения ожидается по субботам — количество рейсов увеличится с четырех до десяти.

Помимо этого, с 20 марта открывается новое направление — «Волгоград — Островная». Теплоходы будут курсировать трижды в неделю (по пятницам, субботам и воскресеньям), выполняя по четыре рейса в день.

Стабильное сообщение с островной частью Кировского района обеспечивает круглогодичный маршрут «Руднева — остров Сарпинский». Теплоходы ходят ежедневно, совершая десять рейсов в сутки.

Нина Шевченко