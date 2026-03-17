За 41 взятку осуждена экс-руководитель Дудинского участка ГИМС МЧС

В Красноярском крае вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Дудинского инспекторского участка Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по региону. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как установили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, в 2024 году фигурантка дела через посредника получила от 41 человека взятки, которые предназначались за выдачу удостоверений на право управления маломерными судами. Общая сумма подношений составила около 1,5 млн руб.

Суд приговорил ее к семи годам 10 месяцам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на шесть лет. Также суд взыскал в доход государства сумму полученных взяток в размере 1,5 млн руб. Уголовное дело в отношении посредника находится в суде.

