Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей Чувашии на сброс отходов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей деревни Нижние Мочары о загрязнении окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
По словам жителей деревни, с сентября прошлого года местное предприятие сбрасывает жидкие отходы, что приводит к подтоплению домов, загрязнению окружающей среды и ухудшению самочувствия людей.
В СУ СКР по Чувашии проводится процессуальная проверка.