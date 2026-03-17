Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей Чувашии на сброс отходов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей деревни Нижние Мочары о загрязнении окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам жителей деревни, с сентября прошлого года местное предприятие сбрасывает жидкие отходы, что приводит к подтоплению домов, загрязнению окружающей среды и ухудшению самочувствия людей.

В СУ СКР по Чувашии проводится процессуальная проверка.

Анна Кайдалова