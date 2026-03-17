Новосибирский суд арестовал водителя, по вине которого погибли 5 человек

Сегодня Болотнинский райсуд Новосибирской области заключил под стражу на два месяца (до 15 мая) водителя за совершение ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в прокуратуре региона, которая поддержала ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

Авария произошла 14 марта на 109-м км трассы Р-255 (Болотнинский район). 43-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Man. Пять пассажиров микроавтобуса погибли. Двое мужчин скончались на месте происшествия, одна женщина — в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Еще два человека — мужчина и женщина — умерли в медучреждении.

Следственные органы возбудили два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

