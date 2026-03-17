«Многое зависит от результата операции "Эпическая ярость"»

В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине тем, что США заняты на Ближнем Востоке. В Москве не согласились с утверждением ряда СМИ о том, что президент Дональд Трамп якобы потерял интерес к мирному процессу. Россия, в свою очередь, готова продолжать диалог, несмотря на возникшую неопределенность. Очередная встреча должна была состояться на прошлой неделе, но была отложена. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что пауза рискует затянуться.

Кремль официально подтвердил, что переговорный процесс по украинскому урегулированию застопорился. Причина — война на Ближнем Востоке. Для администрации Трампа это приоритет. Второй важный момент — без американских посредников диалог невозможен.

Ранее были сообщения, что в связи со сложной международной обстановкой Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не могут покинуть США по соображениям безопасности. Делегациям враждующих сторон предлагалось провести встречу в Майями: Украина согласилась, Россия отказалась. Однако вроде бы спецпредставитель Кирилл Дмитриев летал за океан, где сумел пообщаться с американскими коллегами.

В Москве не прошли незамеченными последние заявления главы Белого дома о том, что именно Владимир Зеленский тормозит переговорный процесс, тогда как Владимир Путин настроен на сделку. Россия при этом понимает суть происходящего и готова продолжать консультации, когда это станет возможным.

Теперь главное. Повлияет ли нынешняя ситуация вокруг Ирана на мирный процесс по Украине? Ответ: да, повлияет. Как именно, сейчас предсказать невозможно. Все зависит от результата операции «Эпическая ярость». Будет победа, признанная миром, тон американской делегации, безусловно, изменится применительно к обеим сторонам. Скорее всего, станет более жестким. Что касается другого сценария, то есть перспективы поражения Америки, такого быть не может по определению.

В любом случае переговоры по Украине, если в итоге и возобновятся, фактически начнутся с чистого листа.

Понятно, что это лишь версия, но так кажется, что очень близкая к истине. Тем временем президент Владимир Зеленский всеми силами пытается вступить в антииранскую коалицию, доказать свою нужность. Речь идет об украинских системах борьбы с дронами. Судя по тому, что пишут СМИ и сообщают источники, заинтересованность в них есть, в том числе и со стороны США, пусть Трамп это официально отрицает. Однако это не прошло незамеченным и в Тегеране: там заявили, что будут считать Киев стороной конфликта. Вот такой вот парадокс.

Между тем непростые отношения главы Белого дома с Европой рискуют еще больше ухудшиться в связи с нежеланием последней поддержать кампанию на Ближнем Востоке. Естественно, это не может не повлиять на отношение президента США к Зеленскому, между ними и так не все безоблачно. Как бы то ни было, мир на Украине откладывается, впереди новая фаза боевых действий.

Дмитрий Дризе