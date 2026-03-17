«Похмелье после десанта»

Тегеран пообещал «горы пепла», если США нападут на остров Харк. В этом случае под ударом окажутся все нефтегазовые объекты партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил представитель Генштаба вооруженных сил Ирана. Ранее издание Axios сообщило, что Дональд Трамп планирует атаковать остров. Этот регион СМИ называют «нефтяным сердцем» Исламской Республики. По мнению главы Белого дома, это нанесло бы «экономический нокаут» режиму аятолл. Но для этого Вашингтону придется начать наземную операцию. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, какой может быть ее цена для США.

В последние дни все чаще говорят о возможной наземной операции Соединенных Штатов против Исламской Республики. Многие вообще считают ее неминуемой: зачем через полсвета гнать в Персидский залив войска, заточенные именно на высадку десанта, если нет твердого намерения их использовать?

Действительно, Дональд Трамп, в отличие от многих своих предшественников на посту президента США и от большинства лидеров других государств, имеет одну особенность: он часто, хотя и не всегда, реализует свои угрозы. На сей раз в Вашингтоне четко и вполне определенно угрожают захватить остров Харк в 25 км от иранского побережья. Тот самый остров, где находятся основные нефтяные терминалы Исламской Республики, обеспечивающие 90% экспорта ее «черного золота».

Расчет понятен. Потеря Харка станет тяжелейшим ударом по иранской экономике. Если нефтяная инфраструктура на нем будет уничтожена, восстанавливать ее придется годы, если не десятилетия.

Это мощнейший рычаг экономического, политического, психологического шантажа иранских властей. Есть, однако, несколько нюансов. Война уже зашла столь далеко, взаимное ожесточение и жажда мести столь сильные, что нефтяной шантаж может не сработать.

Для иранских аятолл и Корпуса стражей исламской революции идет беспощадная схватка, ставка в которой — их жизнь. Жесткие, бескомпромиссные, зачастую унизительные требования США и Израиля попросту не оставляют иранским вождям путей к отступлению. С ними не хотят договариваться, их хотят уничтожить, поэтому пытаться заключить какую-то сделку бесполезно. Их все равно убьют. А, возможно, не только их, но и их семьи, как это произошло с новым духовным лидером Моджтабой Хаменеи. Так что с нефтью или без нефти сопротивление надо продолжать, пока враги не выдохнутся.

А выдохнуться они могут. Каждый день войны, каждый день высоких цен на нефть ослабляет позиции Трампа и внутри США, где ждут быстрой победы, и в регионе. Ведь монархи Персидского залива прекрасно знают, хотя и не всегда решаются сказать об этом вслух, кто втянул их государства в небывалый кризис, на глазах разрушающий их экономики и саму модель их будущего, казавшуюся такой амбициозной.

Кроме того, не покидает ощущение, что в случае с наземной операцией, как и с этой войной в целом, у Трампа нет продуманной долгосрочной стратегии.

Ну вот, допустим, захватывают США остров Харк. И что глобально меняется? Не сможет Тегеран экспортировать основную часть своей нефти? Так после начала войны он и так морально к этому готов. Что будут делать американцы на острове, находящемся в опасной близости от побережья, а значит, от ракет и беспилотников? Это не укрепленные базы в Саудовской Аравии или Кувейте, где от ударов есть где укрыться. В крайнем случае можно вывести основной персонал. А здесь как выводить, куда? Весь десант на виду, по нему можно бить практически прямой наводкой. Где спрятаться? В подземных укрытиях? Так иранцы, предвидя высадку десанта, их уже давно должны были заминировать, превратить в смертельные ловушки.

Возникает серьезный риск, что американские морские пехотинцы начнут нести потери, на которые команда Трампа никак не рассчитывала. А общественное мнение США к этому очень чувствительно. Тем более к потерям необязательным, причина которых — волюнтаристские решения капризного президента, который, как игрок в казино, постоянно удваивает ставки.

Так что после первого громкого эффекта, после триумфальных постов в соцсетях для Трампа вполне может наступить похмелье. Ну захватил он вожделенный «нефтяной остров». А аятоллы не сдаются. А Ормузский пролив по-прежнему недоступен для танкеров. А обстрелы соседних государств продолжаются. А цены на нефть не опускаются. А дальше что? И нет ответа на этот вопрос. Потому что нет долгосрочной стратегии и, похоже, не было с самого начала.

Максим Юсин