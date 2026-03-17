«ЮВТ Аэро» планирует рейсы из Перми в Петрозаводск

В расписании аэропорта «Большое Савино» появилась информация о рейсах из Перми с столицу Республики Карелия. Они запланированы авиакомпанией «ЮВТ Аэро» в период с 6 мая по 2 октября текущего года по средам. Тип воздушного судна — Bombardier СRJ 200 вместимостью 50 человек. Время в пути составит 4 часа 25 минут.

В министерстве транспорта Пермского края уточнили, что «ЮВТ Аэро» пока только подала заявку в пермский аэропорт на слоты для полетов в Петрозаводск. При этом в мае этим перевозчиком в столицу Карелии из Перми можно будет улететь в Самару.

Также «ЮВТ Аэро» выполняет из Перми рейсы в Горно-Алтайск, Казань, Когалым, Нижневартовск, Петрозаводск, Самару, Усинск и Ташкент.