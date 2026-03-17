В Казани завели уголовное дело за попытку незаконного ввоза ювелирных изделий из Дубая в международный аэропорт города. Об этом сообщила пресс-служба татарстанской таможни.

В Казани завели дело из-за контрабанды ювелирных изделий на 1,1 млн рублей

По данным ведомства, 32-летняя женщина и 35-летний мужчина привезли кольца, браслеты и колье Cartier, Van Cleef & Arpels и Messika. Они выбрали «зеленый» коридор, предназначенный для пассажиров без товаров для декларирования.

Украшения находились в ручной клади. Экспертиза установила, что изделия выполнены из золота 750-й пробы, их стоимость превышает 1,1 млн руб.

Ювелирные изделия изъяли. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Нарушителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Анна Кайдалова