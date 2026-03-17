В Удмуртии начнут софинансировать расходы сирот на покупку жилья

Госсовет Удмуртии принял законопроект о софинансировании сиротам, находящимся в очереди на получение жилья, расходов на покупку квартиры. Такое решение депутаты республиканского парламента приняли на сессии сегодня, 17 марта.

Из проекта закона следует, что на софинансирование могут рассчитывать сироты в возрасте старше 21 года, состоящие в республиканской очереди на получение квартиры и имеющие соответствующее решение суда. Получатель меры поддержки среди прочего не должен находиться в колонии или под стражей, на принудительном лечении или в диспансере из-за психических расстройств или наркотической зависимости.

«Софинансирование расходов детей-сирот на приобретение жилого помещения вводится в качестве дополнительной меры поддержки Удмуртии, направленной на реализацию прав детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями»,— говорится в пояснительной записке.

Сирота должен оплатить не менее 1% от рыночной стоимости квартиры. Жилье должно находиться в республике и иметь площадь не менее 18 кв. м. В частности, не допускается приобретение жилых помещений посредством предоставленного гражданину кредита по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

Бюджет Удмуртии покроет до 99% стоимости квартиры, но не более предельного размера софинансирования. Он рассчитывается исходя из 33 кв. м общей площади и средней рыночной стоимость 1 кв. м по Удмуртии. По данным Удмуртстата, в третьем квартале 2025 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке в республике составляла 113,6 тыс. руб.

Решения о софинансировании по заявлениям, принятым до конца 2026 года, принимаются в 2027 году.