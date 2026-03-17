Двух белоплечих орланов поселили в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбургском зоопарке поселили пару белоплечих орланов. Калипсо прибыл из Красноярского зоопарка «Роев ручей», а Зея — из Хабаровского зоосада «Приамурский», сообщили в пресс-службе уральского зоопарка. Вид занесен в Красную книгу России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Редких птиц доставили в рамках Программы Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению вида для создания новой генетической линии. Они родились в 2023 году и пока имеют «детскую» окраску — взрослое оперение у орланов полностью сформируется примерно к шести-семи годам. После прибытия птицы прошли обязательный карантин.

У обеих птиц разный характер: Калипсо отличается спокойствием и открытостью, а Зея не любит излишнего внимания и занимает наблюдательную позицию на возвышенности — однако они хорошо ладят друг с другом и уверенно занимают свою территорию. Питаются орланы говядиной, курицей, живым кормом и красной рыбой.

В дикой природе белоплечий орлан гнездится только на Дальнем Востоке России — в Международном красном списке имеет статус «уязвимый вид». Эти птицы обитают на скалистых морских побережьях или высоких деревьях и делают тяжелые гнезда диаметром 2-3 м из веток, которые используют много лет. Исконным местам гнездования угрожает массовый неорганизованный туризм — периодически гнезда разрушают люди, а также наземные хищники.

Напомним, из аэропорта Хабаровска отправили белоплечего орлана в Екатеринбургский зоопарк 29 января. Перед вылетом орлан прошел иммунизацию, обработку и клинический осмотр. Ветеринарная экспертиза подтвердила, что птица здорова.

Ирина Пичурина