В Томске 14 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии на сетях

Отключение холодного водоснабжения произошло в 14 многоквартирных домах в Октябрьском районе Томска из-за повреждения на сетях по ул. Рабочей. Возобновить подачу воды планируется до 23:30 по местному времени, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Под отключение попали дома на улицах Дормаш, Индустриальной, Мичурина, Научной, 1-й и 2-й Ново-Деповской, Новосибирской, Тяговской, Чехословацкой, в переулках Латвийском, Полтавском и Офицерском.

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Александра Стрелкова