Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Апрельская температура продержится в Удмуртии до конца недели

В Удмуртии до конца текущей недели ожидается «апрельская температура», сообщает региональный Гидрометцентр. Ночью температура будет колебаться от -2 до -7°С, а днем поднимется до +7..+12°С, в юго-восточной части региона — до +3..+8°С.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Осадков в течение рабочей недели не предвидится, однако в пятницу вечером возможны небольшие дожди в отдельных районах. Ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах — гололедица. В выходные дни температурный фон существенно не изменится.

Анастасия Лопатина