Комплекс для занятий танцами на колясках построят в Юнтолово за 1,5 млрд рублей

На Камышовой улице в Юнтолово возведут спортивный комплекс для занятий танцами на колясках. На строительство готовы потратить более 1,5 млрд рублей, следует из опубликованной закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступило ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Исполнитель должен завершить строительство объекта до 29 марта 2028 года.

Комплекс с подземными паркингом должен обеспечивать возможность проведения соревнований, проживания спортсменов, медико-восстановительного и комплексного обслуживания зрителей. На первом этаже должны расположится функциональные зоны для зрителей, для спортсменов, для судей, пресс-центра, медпункта, администрации.

На втором этаже спортивного комплекса разместят зону отдыха, тренажерный зал с силовыми тренажерами, два зала для хореографии, помещение для общефизической подготовки. В гостинице буду одно-, двух- и трехместные номера.

Татьяна Титаева