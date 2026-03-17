В Прикамье ввели уведомительный порядок использования беспилотников

В Пермском крае начал действовать уведомительный порядок использования беспилотных воздушных судов. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин 13 марта 2026 года.

Пользователи беспилотников обязаны теперь не менее чем за один час до начала полета уведомлять территориальные отделы полиции и Единой дежурно-диспетчерской службы о типе беспилотного воздушного судна, времени и месте запуска, зоне полета и его продолжительности.

Документ предусматривает отмену указа губернатора от 19 июня 2023 года о запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Пермского края. Ограничения касались лишь частных пользователей БПЛА и не распространялись на государственные структуры.