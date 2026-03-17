Жителя Оренбурга осудили за финансирование экстремистского сообщества

Житель Оренбурга признан виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 320 тыс. рублей, а также конфисковал мобильный телефон и эквивалент суммы, направленной на финансирование экстремистского сообщества»,— говорится в сообщении.

На процессе выяснилось, что с августа 2021 года по февраль 2022 года подсудимый перечислил на счет организации, признанной экстремистской на территории РФ, деньги на поддержку ее работы. После этого он подключил автоматическое списание средств со своего счета на эти цели.

