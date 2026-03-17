Уголовное дело возбуждено по факту смерти рабочего на месторождении в Приангарье
По факту смерти рабочего на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР региона.
По версии следствия, 11 марта на территории предприятия в Ярактинском месторождении сотрудник во время очистки резервуара потерял сознание и упал в емкость. Мужчина скончался на месте.
Также пострадал еще один рабочий предприятия, который попытался вытащить коллегу. С травмами его доставили в больницу. Областная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.