Над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Губернатор предупреждал об опасности БПЛА около 5:00 мск. Спустя почти час он написал об уничтожении четырех дронов. В 7:36 мск господин Дрозденко сообщил, что над регионом сбили еще два беспилотника.

Из-за налета БПЛА над некоторыми районами области вводились ограничения на полеты воздушных судов, сообщала Росавиация. По данным ведомства, это повлияло на движение самолетов по воздушным трассам из/в Калининград. В аэропорту Храброво возможны изменения в расписании полетов.