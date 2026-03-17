«ВодоходЪ» построит первый гибридный лайнер для Байкала за 2,7 млрд рублей

Корпорация развития Иркутской области поддержит проект по строительству первого в России крупного пассажирского электрохода, который будет работать в акватории озера Байкал. Ожидается, что по уровню сервиса лайнер будет соответствовать отелю категории пять звезд. Реализовать проект намерен один из крупнейших круизных операторов России — компания «ВодоходЪ», рассказали в правительстве Иркутской области.

Трехпалубный теплоход «ТФРП 700» спроектирован специально для Байкала. Главная его особенность — гибридная энергетическая установка с электродвижением и системой накопления энергии. Суммарная мощность трех электродвигателей составит 1200 кВт. Судно сможет развивать скорость до 20 км/ч. Длина лайнера составит около 70 м, ширина — 15,5 м. Автономность плавания — до семи суток. На борту будут оборудованы каюты разных категорий, ресторан, кафе-бар, спа-зона, детская игровая комната, смотровые площадки и солнечная палуба.

Стоимость проекта составит около 2,7 млрд руб. Корпорация развития Иркутской области предоставит инвестору 330 млн руб. на строительство временного эллинга в виде займа на пять лет под 10% годовых. Первый рейс байкальского лайнера ожидается в 2027–2028 годах. В будущем инвестор рассматривает возможность построить еще два судна.

