Глава СК заинтересовался причинами нерасселения аварийного дома в Копейске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Челябинской области Андрея Щукина доклад о расследовании уголовного дела по факту нерасселения аварийного дома в Копейске. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Обращение в СК отправили жильцы дома на улице Ленина. По их данным, конструкции здания 1931 года постройки разрушаются, температура в помещениях не соответствует нормам. Дом признали аварийным в 2018 году, но новые квартиры горожанам не предоставили — срок расселения установлен на конец 2027 года. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Сотрудники СУ СКР по региону расследуют уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

