Спор о нереализованном проекте завода медизделий в Перми будет рассматриваться в закрытом режиме

Арбитражный суд Пермского края вынес определение о рассмотрении дела по иску ООО «Углекон» в закрытом судебном заседании. Информация об этом опубликована на сайте суда. «С целью исключения доступа третьих лиц к материалам дела, содержащим информацию, в отношении которой введен режим тайны, в том числе посредством опубликования текстов судебных актов в сети "Интернет", судом принято определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании»,— говорится в материалах суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К делу в качестве третьих лиц привлечены экс-директор общества Юрий Уткин, АО «Тактическое ракетное вооружение», АО «Военно-промышленная корпорация “НПО машиностроения”», АО «УНИИКМ», ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

Напомним, проект по созданию производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов получил статус приоритетного инвестиционного в 2020 году. Инициатором проекта выступило АО «УНИИКМ». Реализация проекта планировалась с 2020 до 2025 года. Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для реализации этого проекта — ООО «Углекон». В декабре совет по предпринимательству Пермского края принял решение прекратить действие статуса ПИП.

В декабре ООО «Углекон» обратилось в суд с иском к разработчику проектно-сметной документации «АДМ СпецРТ». Компания требует вернуть аванс за работу, которую считает невыполненной. «Углекон» пытается также привлечь к спору третьим лицом своего экс-руководителя Юрия Уткина и утверждает, что его действия отличались от стандарта «разумного поведения руководителя». Московская компания, в свою очередь, подала встречный иск с требованием о взыскании 52 млн руб.