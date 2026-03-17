Около 34 млрд рублей выделят на капитальный ремонт в Петербурге в 2026 году

На программу по капитальному ремонту многоквартирных домов из бюджета Санкт-Петербурга в 2026 году выделят 33,8 млрд рублей. Средства пойдут на обновление общего имущества в почти 24 тысячах жилых зданий, заявил губернатор города Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

Деньги направят на ремонт 311 фасадов, 451 крыши и 1203 инженерных систем и замену 672 лифтов.

В 2025 году было отремонтировано 450 крыш, приведено в порядок 216 фасадов, обновлено более 1,3 тысяч внутридомовых инженерных систем. «В прошлом году основные показатели краткосрочного плана капремонта выполнены на 97,7%, что выше показателя 2024 года», — сказал Александр Беглов.

По данным Смольного, в прошлом году в городе заменили 1436 лифтов в 372 домах: были полностью модернизированы лифты с истекшим сроком эксплуатации. До 2030 года власти планируют обновить еще более 4 тыс. подъемников.

Как сообщил губернатор, с 2019 года в рамках региональной программы было выполнено 24,8 тыс. работ по капитальному ремонту. Их общий объем финансирования составил 143 млрд, из которых 27 млрд рублей — средства государственной поддержки.

Полина Дмитриева