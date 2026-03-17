В поселке Троицкого округа обрушилась кирпичная кладка в школе

Прокуратура Троицка организовала проверку после обрушения кирпичной кладки стены школы в поселке Морозкино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что 15 марта в спортивном зале школы 1984 года постройки обрушился кирпичный слой наружной стены. Занятий в этот момент в помещении не было. Сейчас доступ к залу ограничен, дети находятся на дистанционном обучении до 25 марта. Далее школьников переведут в другое учреждение.

Прокуратура обследует здание и устанавливает причины произошедшего. Также ведомство оценит действия уполномоченных должностных лиц при содержании учебного заведения. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация также находится на контроле областного надзорного ведомства.

Виталина Ярховска