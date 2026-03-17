Китай и США провели консультации по вопросам торговли и инвестиций

В Париже 15—16 марта состоялись консультации делегаций Китая и США, разговор шел о тарифах, двусторонней торговле и инвестициях, сообщает агентство «Синьхуа».Китайскую сторону представлял вице-премьер Госсовета КНР, координатор торгово-экономических связей КНР и США Хэ Лифэн, американскую — министр финансов Скотт Бессент и глава торгпредства Штатов Джеймисон Грир.

По словам Хэ Лифэна, консультации «привнесли больше определенности и стабильности в межгосударственные торгово-экономические отношения и в мировую экономику в целом». Он напомнил, что недавно Верховный суд США признал незаконными введенные администрацией Дональда Трампа тарифы, после чего американская сторона ввела дополнительную пошлину на импорт в размере 10% для всех торговых партнеров, а также поочередно приняла ряд негативных мер в отношении Китая. Господин Лифэн выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, совместно воплощать в жизнь договоренности глав двух государств, постоянно расширять направления сотрудничества и сокращать список проблем.

Представители американской стороны, в свою очередь, заявили о необходимости уменьшать трения, избегать эскалации проблем и устранять разногласия путем консультаций. Стороны намерены разработать механизм сотрудничества для содействия двусторонней торговле и инвестициям, продолжать консультации, активизировать диалог и коммуникации и работать над «надлежащим урегулированием разногласий».

Эрнест Филипповский