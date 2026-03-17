Осужденный на девять лет экс-конкурсный управляющий Экопромбанка обжалует приговор

В Первомайский райсуд Ижевска поступили апелляционные жалобы экс-сотрудника Агентства по страхованию вкладов Василия Столбова и адвоката Сергея Чиркова. Ранее они были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере в группе лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорены к девяти годам лишения свободы каждый.

Как установил суд, преступление было совершено, когда господин Столбов был представителем конкурсного управляющего банка СИБЭС (Омск). Сотрудник АСВ получил 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Деньги были перечислены на счет фирмы, подконтрольной господину Чиркову. Подсудимые вины не признали.

Василий Столбов с 2014 по 2022 годы был представителем конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка. Его уход совпал с решением суда, который признал незаконным бездействие господина Столбова в непринятии мер по постановке на учет имущества, принадлежащего кредитной организации.