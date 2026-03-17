Мэрия планирует выставить на аукцион помещения в «Доме Зингера»

Мэрия Перми внесла на рассмотрение Пермской городской думы изменения в прогнозный план приватизации на 2026-2028 года. В обновленный список включены пять объектов, среди которых помещения в объекте культурного наследия «Торговый дом», расположенные по адресу ул. 1905 года, д. 8. Здесь мэрии принадлежит встроенное нежилое помещение общей площадью 320,1 кв. м. и 82,6 кв. м. на первом и втором этажах 2-этажного нежилого здания.

Кроме того, в план приватизации предложено включить помещения общей площадью 484,3 кв. м на втором этаже дома «Представительство компании «Зингер», расположенные по адресу: улица 1905 года, дом 18. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Первый этаж принадлежит частным владельцам. Муниципальные помещения мэрия планирует выставить на аукцион.