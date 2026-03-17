На развитие двух детских лагерей под Омском власти направят 200 млн рублей

На строительство быстровозводимых жилых корпусов в детских оздоровительных лагерях «Солнечная поляна» в Омском районе и «Лесная поляна» в Тарском районе власти Омской области направят 200 млн руб. Об этом сообщает портал правительства региона.

Каждый корпус будет рассчитан на 50 детей. «Новые корпуса позволят принять больше детей в летние смены и обеспечить современный уровень условий проживания»,— отметили в правительстве.

Проект реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и партии «Единая Россия». Завершить строительство объектов планируется к лету текущего года.

