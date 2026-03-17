У Турции нет информации о дате нового раунда переговоров по Украине

Власти Турции не располагают информацией о возможном времени и месте проведения следующего раунда переговоров России и Украины, сообщила администрация турецкого президента.

«У турецкой стороны на данный момент нет конкретной информации о дате и месте проведения нового раунда переговоров по Украине»,— сообщила пресс-служба администрации в разговоре с «РИА Новости».

С начала 2026 года при посредничестве США состоялись три раунда консультаций с участием делегаций России и Украины. Последняя встреча прошла в Женеве 17–18 февраля.

В 2025 году Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле. Еще несколько встреч прошли при посредничестве США в Эр-Рияде и Женеве в начале 2026 года. После начала конфликта на Ближнем Востоке стороны переговоров заявляли о переносе четвертого раунда и поиске новой площадки. МИД Турции сообщал, что страна готова предоставить площадку для переговоров.