В Ярославле стартовал демонтаж пролетов трамвайного путепровода

В Ярославле начался разбор бетонных конструкций трамвайного путепровода вблизи улицы Выставочной в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

К настоящему моменту уже демонтировали два из трех пролетов. Полностью обновить путепровод планируют к середине лета.

«В этом же году начнем ремонт второго путепровода — вблизи самого ЯМЗ, а также обновим пути в центральных районах. Завершим строительство шести тяговых подстанций и диспетчерского центра. Закупим 17 единиц спецтехники. Все это позволит к концу года запустить полноценное трамвайное движение по всему городу»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

В 2022 году между правительством Ярославской области и ООО «Мовиста Регионы Ярославль» было заключено концессионное соглашение на 20 лет. В его рамках концессионер обязался приобрести 47 трамваев и специальную технику, построить трамвайный диспетчерский центр, трамвайные пути, а также трамвайное депо и шесть тяговых подстанций. После завершения этих работ концессионер займется эксплуатацией инфраструктуры.

