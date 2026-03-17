ЕС направит в Армению группу для борьбы с угрозами на парламентских выборах

Европейский союз по запросу Армении отправит в страну команду быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам перед парламентскими выборами. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам Совета по иностранным делам.

«Поддержка устойчивости демократии в нашем районе остается крайне важной. Мы не оставим Армению в одиночку с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу»,— сказала госпожа Каллас.

Парламентские выборы пройдут 7 июня 2026 года. Сейчас большинство в 107-местном парламенте принадлежит правящей партии «Гражданский договор» — 69 мандатов.