Удар в корпус

Наш старый знакомый часовой предприниматель Манюэль Эмш — бывший генеральный директор Jaquet Droz и Romain Jerome, вдохнувший новую жизнь в бренд Louis Erard,— представил свой очередной проект Kollokium. Вторая модель Projekt 02 Die-Cast продолжает линию первых часов Kollokium, появившихся год назад.

Амр Синди, Барт Нуссбаумер и Манюэль Эмш

«Идея вовсе не заключалась в том, чтобы создавать новую часовую марку»,— объясняет Эмш. Вместе с друзьями — дизайнером Николя Бартом Нуссбаумером и Амром Синди, часовым экспертом и блогером,— он решил «просто выпускать особые модели часов, одну за другой. Никто из нас не часовщик. Один из нас — дизайнер, другой знает все о том, как работают социальные сети. А я... даже не знаю, как назвать мою профессию».

Творческое трио не стало множить часовые усложнения. В качестве механизма выбрали обычный трехстрелочник, надежный швейцарский калибр La Joux-Perret G101, а творческую энергию направили на внешний облик: корпус, циферблат и стекло. В результате Kollokium Projekt 02 Die-Cast выглядит скорее как арт-объект, чем как привычные наручные часы.

Прежде всего здесь нет плоского циферблата. Он представляет собой сложный рельеф, напоминающий топографическую карту или фрагмент инопланетного ландшафта. Конструкция состоит из 9 уровней и 67 отдельных пластин, каждая из которых покрыта лаком и слоем люминесцентного состава Super-LumiNova. Все элементы, образующие эту многослойную композицию, собираются вручную.

12 самых высоких точек «рельефа» равномерно распределены по окружности и служат часовыми отметками. Поэтому циферблат обходится без индексов: сама геометрия его поверхности подсказывает время. При дневном свете циферблат напоминает белую песчаную поверхность, словно выветренную временем. Такой эффект создается благодаря пескоструйной обработке и лаку. Ночью же зеленое свечение подчеркивает каждую складку и превращает поверхность в светящуюся карту.

Создатели часов любят отсылки к культовой научной фантастике. Если первая модель Projekt 1 напоминала неоновый киберпанковский мир «Бегущего по лезвию», то Projekt 02 навевает ассоциации с «Дюной» Дэвида Линча. Плавные линии рельефа похожи на песчаные дюны Арракиса, над которыми, словно орнитоптеры, парят три светящиеся стрелки.

Необычна конструкция корпуса. При диаметре 39,5 мм и толщине 12,4 мм он изготавливается не традиционной механической обработкой, а методом литья под давлением. После извлечения из формы корпус практически не полируют. Kollokium сознательно сохраняет слегка грубую фактуру металла, поверхность остается матовой, словно деталь промышленного механизма. Сапфировое стекло устанавливается прямо на корпус, без промежуточного безеля, рельефный циферблат виден под прозрачным куполом, как экспонат под музейной витриной.

«Конечно, детали изготавливаются на станках,— говорит Эмш.— Но после этого их дорабатывают и собирают вручную. Получается проект одновременно очень современный и дизайнерский, но при этом требующий огромного времени, мастерства и опыта, как в традиционном часовом деле».

В этом и заключается революционность Kollokium Projekt 02: это своего рода «часовое искусство наоборот», когда на первый план выходит не механизм, а все, что его окружает. Ограниченная серия часов получила второе название Friends, Family, Fools & Flippers — шутливое обозначение тех, кто обычно охотится за редкими моделями: друзей бренда, родственников, безумных энтузиастов и перекупщиков. По словам Манюэля Эмша, «все они уже пришли в движение», так как пока на рынок выйдут только 299 экземпляров по цене 3666 швейцарских франков и 66 сантимов.

Алексей Тарханов