В Саратовской области до 2027 года построят семь модульных комплексов для отдыха

Саратовская область заняла 24-е место в Национальном туристическом рейтинге за 2025 год, войдя в «золотую» группу (исследование ЦИК «Рейтинг» и журнала «Отдых в России»). Регион предлагает более 340 маршрутов и 42 событийных мероприятия, сообщили в региональном минкульте.

В регионе работают три кемпинга, модернизирован маршрут «Космическая симфония Саратова», профинансированы фестивали. До 2027 года заключено семь соглашений с инвесторами по модульным средствам размещения.

Туристский информационный центр ежегодно обрабатывает свыше 5 тыс. запросов. В 2025 году на портале запущен сервис бронирования экскурсий.

По данным министерства, в 2026 году планируется развивать автотуризм и увеличить охват фестивалей до 10 тыс. человек.

Нина Шевченко