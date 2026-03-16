Учительница из Ярославля отсудила компенсацию у родителей семиклассника за ИИ-видео с ней

Суд в Ярославле обязал родителей семиклассника выплатить компенсацию морального вреда учительнице за то, что школьник сгенерировал ИИ-видео с ее участием. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Семиклассник незаметно снял учительницу математики на рабочем месте. С помощью искусственного интеллекта он создал видео, на котором педагог «превращается в мужчину с обнаженным торсом». Школьник отправил ролик в чат класса. Учительница подала в суд иск. В нем она утверждала, что ролик «формирует негативное общественное мнение о ней как о человеке и педагоге». «Женщина рассказала, что после произошедшего не хотела идти в класс, чувствовала на себе косые взгляды детей, был нанесен урон авторитету учителя»,— сообщила пресс-служба суда.

Родители семиклассника иск не признали. Они объяснили его личной неприязнью педагога к школьнику. Родители не отрицали, что их сын снял видео с учительницей. По их словам, семиклассник не сам придумал сюжет ролика, а применил трендовый эффект. Суд встал на сторону педагога и взыскал с каждого из родителей по 10 тыс. руб.