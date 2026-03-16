Пензенская область остается в числе лидеров по догазификации

Пензенская область по итогам предыдущей пятилетки занимает второе место в стране по догазификации. Подключено более 9 тыс. домов (86% от заключенных договоров). Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

В прошлом году субсидии на оборудование получили 198 заявителей, включая участников СВО и их семьи. В 2026-м поддержку окажут 176 жителям. До 2030 года планируется подключить к сетям более 1 тыс. домов в дачных массивах.

В 2025 году газ провели в четыре населенных пункта. В этом году, сообщил господин Мельниченко, газифицируют еще пять сел: Кромщино и Князь-Умет (Пензенский район), Екатериновку (Лунинский район), Овчарные Выселки (Вадинский район) и Мокрую Поляну (Никольский район).

Проектно-изыскательские работы запланированы в восьми населенных пунктах Каменского, Пензенского, Вадинского, Пачелмского, Кузнецкого, Городищенского и Камешкирского районов.

Нина Шевченко