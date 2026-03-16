РЖД включила Пензу в маршрут нового туристического поезда

РЖД открыла продажу билетов на поезд «Вдохновение эпох», следующий по маршруту Москва – Пенза – Рязань – Москва. Первый рейс запланирован на 4 сентября.

Фото: vk.com / rzd_official

В холдинге сообщили, что поезд проследует по круговой схеме. Остановки предусмотрены в Пензенской и Рязанской областях. В частности, пассажирам предложат посетить музей-заповедник «Тарханы» в селе Лермонтово (Пензенская область) и музей Есенина в Константиново (Рязанская область).

В Пензе программа для прибывших на поезде включает обзорную экскурсию по городу, посещение театра имени Луначарского и осмотр городских подземелий. В составе поезда — вагоны СВ, купе и плацкарт, предусмотрена доставка еды и напитков к местам.

Нина Шевченко