«Салават Юлаев» начнет плей-офф в гостях

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» гарантированно начнет путь в 1/8 финала Кубка Гагарина с гостевых матчей 23 марта.

За две игры до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «юлаевцы» с 74 очками занимают пятое место в Восточной конференции. Подопечные Виктора Козлова точно не доберутся до четвертой строчки, так как находящийся на ней «Автомобилист» имеет 82 очка. С этой позиции екатеринбуржцы уже не передвинутся ни вниз, ни вверх. Казанский «Ак Барс» опережает их на восемь очков, его положение тоже не поменяется.

Математические шансы догнать клуб из Уфы имеет идущий шестым «Трактор» (Челябинск), отстающий на три очка.

Таким образом, «Салават Юлаев», заняв пятую или шестую строчку, проведет первые две игры плей-офф либо в Екатеринбурге, либо в Казани.

В двух оставшихся играх нынешней «регулярки» уфимцам предстоят домашние матчи с нижнекамским «Нефтехимиком» и клубом «Сочи».

Идэль Гумеров