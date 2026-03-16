СК выяснит, почему жители новостройки в Энгельсе живут без тепла и с потопом

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от саратовского управления ведомства отчета о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома в Энгельсе. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Граждане, проживающие в доме по ул. Марины Расковой жаловались на условия проживания в новостройке. Здание ввели в эксплуатацию и заселили в 2017 году в рамках программы переселения из аварийного жилья. Однако, по информации заявителей, с момента заселения управляющая организация фактически не обслуживает дом.

Условия жизни ухудшились: протекает кровля, квартиры регулярно затапливает. Также жильцы столкнулись с отсутствием отопления, горячего водоснабжения и газа. Обращения в компетентные органы проблему не решили.

СУ СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления Дмитрию Костину представить доклад о ходе расследования и его промежуточных результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

