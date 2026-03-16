Скончалась дочь экс-декана философского факультета УрФУ Вероника Соковнина

В Москве на 39-м году жизни скончалась екатеринбурженка Вероника Соковнина. Об этом сообщила ее мама, преподаватель УрФУ Ирина Соковнина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Вчера, 14 марта вечером умерла моя доченька, моя Вероника! Умерла, не приходя в сознание. Полгода борьбы за жизнь. Попытка ретрансплантации не удалась. Веронику знали и любили очень многие прекрасные люди. Прощание будет в Москве, а потом в Екатеринбурге»,— написала Ирина Соковнина на своей странице «ВКонтакте».

Вероника Соковнина страдала от бронхоэктатической болезни легких. При этом заболевании происходит гнойное воспаление слизистой бронхов, сопровождающееся расширением их внутреннего просвета за счет деформации стенок.

Свердловчанка долгое время ждала трансплантацию легких. Пациентка жаловалась в Минздрав и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. В итоге ей все же провели операцию в марте 2022 года. НИИ Склифосовского выпустило документальный фильм о жизни Вероники Соковниной после пересадки легких. Незадолго до смерти она запустила проект «Слышишь, ты дышишь» для систематизации информации и помощи реципиентам.

Отец Вероники Соковниной — почетный профессор Уральского Федерального университета (УрФУ) и эксперт в области философии Александр Перцев. Он умер 21 января 2025 года в возрасте 70 лет.

Полина Бабинцева