На Агрономической встал квартирный вопрос

Судебные приставы выселяют семью Вознюк из дома № 134 на Агрономической улице: в этом доме жил губернатор Нижегородской области Борис Немцов. Бывшие предприниматели Андрей и Елена Вознюк, которые построили к многоквартирному дому офисно-жилой пристрой, в 2018 году продали его и свою двухуровневую квартиру, чтобы спасти от банкротства АО «Продмонтаж» (акции компании также были проданы). Восемь лет они судились, утверждая, что покупатели их обманули и не дали выкупить имущество обратно. Однако все суды встали на сторону купившего активы Александра Ерухимова. Его представители, наоборот, уверены, что Елена Вознюк обманывает законного владельца квартиры, который годами не может получить приобретенное жилье. Елена Вознюк попросила у приставов отсрочку в выселении.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Судебные приставы Советского района начали процедуру принудительного выселения семьи Вознюк, состоящей из трех человек, из построенного ими четырехэтажного административно-жилого пристроя к дому №134 на Агрономической улице. Этот дом известен тем, что в нем жил первый нижегородский губернатор Борис Немцов.

Предприниматели Андрей и Елена Вознюк реконструировали пристрой к дому и возвели с торца четырехэтажное офисно-жилое здание. В нем у них была двухуровневая квартира площадью 314 кв. м. Однако в 2018 году Елена Вознюк по доверенности от мужа продала квартиру, помещения пристроя пакет акций ПАО «Продмонтаж» за 34 млн руб. Таким образом она пыталась привлечь деньги для спасения банкротящегося акционерного общества и имущественный комплекс на Деловой улице, которым она управляла. Однако в 2019 году новые акционеры ПАО прекратили ее полномочия гендиректора, хотя Елена Вознюк на полученные деньги погасила требования кредиторов.

По ее словам, все имущество семьи было продано по заниженной стоимости Александру Ерухимову при участии и посредничестве юриста Олега Вдовина и предпринимателя Бориса Горелика.

Она считает, что в ходе банкротства «Продмонтажа» инвесторы ее обманули и лишили права получить проданные активы по предварительным договорам обратного выкупа:

«Нас понудили подписать договор купли-продажи на все имущество семьи, рыночной стоимостью более 200 млн руб., по бросовым ценам и воспользовались моим нахождением в неблагоприятной ситуации».

«Нас фактически вынудили совершить сделки по продаже вышеуказанного имущества»,— рассказала она.

Восемь лет в судах семья Вознюк пыталась обжаловать сделки по продаже имущества Александру Ерухимову. Он давно уехал из России и проживает за рубежом. Однако все судьи встали на его сторону. «В дело не представлено доказательств о заключении договоров в тяжелой для истцов жизненной ситуации, совершения сделок на крайне невыгодных условиях и доказательств осведомленности о таких обстоятельствах стороны сделки»,— указал Советский райсуд в одном из решений, отказывая Елене Вознюк.

В сентябре 2025 года тот же райсуд решил принудительно выселить ее и членов семьи из давно проданной квартиры.

Юрист и арбитражный управляющий Олег Вдовин, представляющий интересы уехавшего Александра Ерухимова, лично приехавший следить за выселением из квартиры, назвал Елену Вознюк «Долиной в квадрате».

По его словам, почти восемь лет законный покупатель квартиры не может получить ключи от купленной квартиры, потому что семья Вознюк не выезжает из нее и постоянно инициировала судебные разбирательства и проверки правоохранительных органов, затягивая передачу объекта.

Предприниматель Борис Горелик назвал Елену Вознюк «сложной женщиной», которая в свое время продала коммерсантам склады на Деловой, но, управляя банкротящимся ПАО «Продмонтаж», не смогла решить вопрос с выкупом земли под объектами (база находилась на двух гектарах государственной земли в бессрочном пользовании), тем самым породив множество конфликтов. Борис Горелик напомнил, что представители «Продмонтажа» в свое время добились приговора начальнику теруправления Росимущества Андрею Бухарову. Он был осужден в 2016 году за попытку получить более 5 млн руб. взятки, обещая размежевать земельный участок и провести его льготную приватизацию.

Чиновник получил десятилетний срок, но земельный вопрос решен не был. По мнению Бориса Горелика, неспособность сформировать и предоставить земельные участки под проданными объектами, а также конфликты с их владельцами, в конце концов и привели семью Вознюк к тому, что они потеряли свой бизнес. Какое-либо свое участие в их обмане при продаже имущества Борис Горелик опроверг, добавив, что вся история «изложена в десятках судебных решений», которые Елена Вознюк проиграла.

Она, в свою очередь, попросила службу судебных приставов отсрочить выселение из квартиры на Агрономической, сообщив, что у семьи нет альтернативного жилья, а у мужа онкология. Пока приставы предоставили выселяемым время на то, чтобы вывезти вещи.

Роман Кряжев